Un italiano ucciso nella sua casa in Tunisia

ROMA - Un italiano è stato ucciso nella sua casa in Tunisia, a Sousse. L'uomo, un 73enne marchigiano residente in Italia ma con una proprietà per le vacanze nel Paese nordafricano, è stato aggredito e gli sono stati rubati l'auto e il cellulare, riferiscono all'ANSA fonti che conoscevano la vittima, un ex professore di latino e greco.



Ancora da chiarire la dinamica dell'aggressione.



L'ambasciata a Tunisi, in raccordo con la Farnesina - sottolineano fonti del ministero degli Esteri interpellate sulla vicenda -, segue il caso e sta prestando assistenza alla famiglia del connazionale.



Secondo quanto si apprende da conoscenti dell'uomo ucciso a Sousse, si tratterebbe di Paolo Corsi originario della zona di Ascoli Piceno, nelle Marche. L'uomo, riferisce chi lo conosceva, passava diversi mesi l'anno in Tunisia ed era conosciuto nella comunità di italiani che vivono nel Paese.

