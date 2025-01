L'ostaggio spagnolo liberato in Mali arrivato ad Algeri

ALGERI - I servizi di sicurezza dell'esercito algerino hanno recuperato il cittadino spagnolo rapito il 14 gennaio durante un viaggio turistico nella regione di confine tra Algeria e Mali da un gruppo armato composto da cinque individui.



In un comunicato pubblicato ieri sera sui propri social, il ministero della Difesa algerino ha affermato che l'ostaggio spagnolo è in buone condizioni di salute.



"L'ostaggio è stato trasportato a bordo di un aereo speciale dall'aeroporto di Tin Zouatin, nella sesta regione militare, alla base aerea di Boufarik, 40 km a sud di Algeri, dove sarà affidato successivamente alle autorità spagnole", ha precisato la stessa fonte.



Il ministero degli Esteri spagnolo ha confermato la liberazione dell'ostaggio, identificato come Joaquin Navarro Canadà. "Confermiamo che lo spagnolo trattenuto contro la sua volontà in nord Africa è stato liberato", informa in un comunicato, in cui si segnala che "i servizi diplomatici e di intelligence spagnoli hanno lavorato attivamente in coordinamento con quelli della zona per risolvere rapidamente e positivamente il caso".



Il Fronte di Liberazione di Azawad (Fla), uno dei principali gruppi di separatisti tuareg attivo al nord del Mali, aveva informato martedì di aver liberato l'ostaggio spagnolo dal gruppo armato che lo aveva sequestrato una settimana fa mentre era in viaggio di turismo nella zona alla frontiera fra l'Algeria e il Mali. Lunedì il portavoce del Fla, Mohamed Elmaouloud Ramadane, aveva annunciato in un messaggio su X di aver liberato il cittadino spagnolo grazie allo sforzo della sua organizzazione. "L'ostaggio ha trascorso la notte in libertà nell'Azawad e si trova in buono stato di salute, sotto la protezione del Fla in attesa della sua consegna alle autorità algerine", aveva scritto sul social Ramadane, aggiungendo che l'ostaggio era stato trasferito dai sequestratori dall'Algeria al nord del Mali, ed era in buone condizioni di salute.



Oltre al cittadino iberico, una donna di nazionalità austriaca è stata sequestrata lo scorso 11 gennaio da sconosciuti armati nei pressi della sua abitazione e degli uffici della Caritas ad Agadez, nel nord del Niger. La donna è ancora nelle mani dei sequestratori.





