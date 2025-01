L'Algeria affida alla Spagna l'ostaggio liberato in Mali

(v. 'Madrid conferma liberazione spagnolo...' delle 09:28) Le autorità algerine hanno consegnato oggi alle loro controparti spagnole l'ostaggio Joaquin Navarro Canadà, liberato in Mali dopo essere stato rapito una settimana fa da un gruppo armato al confine tra i due Paesi.La consegna è avvenuta presso la sede del Ministero degli Affari Esteri ad Algeri, secondo quanto trasmesso in diretta dalla televisione di Stato, alla presenza del segretario generale del dicastero algerino, Lounas Magraman, e dell'ambasciatore di Madrid nel Paese nordafricano, Fernando Morán.L'ostaggio spagnolo è arrivato ieri sera alla base militare di Boufarik, a sud di Algeri, dopo essere stato consegnato all'esercito algerino dal Fronte per la Liberazione dell'Azawad in Mali.

