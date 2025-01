Gli Houthi annunciano la liberazione dell'equipaggio della nave Galaxy Leader

ROMA - Gli Houthi nello Yemen hanno annunciato la liberazione dell'equipaggio della nave Galaxy Leader, detenuto da 14 mesi, in seguito all'avvio della tregua nel conflitto a Gaza. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale del gruppo. L'equipaggio, composto da marinai di diverse nazionalità, era stato trattenuto durante un'operazione navale nel Mar Rosso nel novembre 2023.



Il Consiglio supremo degli Houthi "ha annunciato la liberazione dell'equipaggio della Galaxy Leader, arrestato il 19 novembre 2023 durante la campagna di solidarietà con Gaza", ha affermato l'agenzia di stampa dei ribelli yemeniti Saba. Il rilascio, ha aggiunto, è avvenuto "a sostegno del cessate il fuoco" a Gaza entrato in vigore domenica.



All'inizio della campagna anti-nave degli Houthi, un commando di ribelli elitrasportati ha preso d'assalto la Galaxy Leader, una nave porta-veicoli, ed ha arrestato i suoi 25 membri internazionali dell'equipaggio. Diciassette di loro provengono dalle Filippine. Secondo la Saba, l'equipaggio è stato rilasciato "in coordinamento con Hamas" e con l'aiuto dello stato del Golfo dell'Oman.



La Galaxy Leader, battente bandiera delle Bahamas e di proprietà britannica, è gestita da una società giapponese ma ha legami con l'imprenditore israeliano Abraham "Rami" Ungar. I ribelli hanno poi messo a disposizione la nave come attrazione per i turisti yemeniti che erano stati invitati a visitarla mentre inalberava bandiere yemenite e palestinesi al largo della provincia di Hodeida, controllata dai ribelli. Tra le navi prese di mira nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden c'erano imbarcazioni che i ribelli ritenevano fossero collegate a Israele, agli Stati Uniti e al Regno Unito. Parte dell'"asse di resistenza" dell'Iran, gli Houthi hanno anche ripetutamente lanciato attacchi missilistici e con droni contro Israele da quando è iniziata la guerra a Gaza. Ieri, gli Houthi hanno tuttavia affermato che durante il cessate il fuoco di Gaza limiteranno i loro attacchi nel Mar Rosso alle imbarcazioni collegate a Israele.





