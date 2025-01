A Sousse una giornata informativa sulla migrazione circolare per lavoro

TUNISI - I canali legali e i meccanismi per la migrazione circolare per motivi di lavoro sono stati il ;;tema di una giornata informativa regionale tenutasi a Sousse in Tunisia, su iniziativa della Direzione regionale per la formazione professionale e l'occupazione. L'incontro, che ha riunito tutte le parti interessate, tra cui il ministero tunisino del Lavoro e della Formazione professionale e l'Ufficio francese per l'immigrazione e l'integrazione (Ofii), fa parte di uno sforzo per aumentare la consapevolezza dell'importanza della cooperazione e della responsabilità condivisa nella gestione e nella governance della migrazione. Lo ha detto il direttore regionale per l'Occupazione e la formazione professionale a Sousse, Tarek Mahjoub, in una dichiarazione alla Tap, affermando che questo evento è stata un'opportunità per spiegare i concetti di migrazione, presentare gli accordi bilaterali tra Tunisia e Francia in questo campo e pubblicizzare i meccanismi disponibili per i programmi di migrazione circolare per lavoro.



Mahjoub ha spiegato che il concetto di migrazione circolare consiste nel creare un movimento circolare di manodopera migrante tra il paese di origine e il paese ospitante, in entrambe le direzioni, offrendo condizioni di lavoro idonee che proteggano i diritti dei lavoratori durante tutto il periodo di migrazione. Questo meccanismo legale riguarda in particolare i lavoratori stagionali e i giovani professionisti in una varietà di occupazioni richieste, ha aggiunto. Ha inoltre menzionato che l'accordo franco-tunisino sulla gestione concertata della migrazione e sullo sviluppo solidale tra il governo della Tunisia e il governo della Francia, firmato a Tunisi il 28 aprile 2008, costituisce un quadro importante per la gestione della migrazione di manodopera tunisina e per sviluppare il concetto di reciproco vantaggio trilaterale tra il paese di origine, il paese ospitante e il migrante.



Finanziato dall'Unione Europea e implementato dall'Ofii, questo progetto mira a rafforzare la mobilità professionale e circolare tra la Tunisia e i paesi europei, in particolare la Francia, attraverso contratti di lavoro per i giovani e contratti di lavoro stagionale, in particolare nei settori agricolo e turistico, ha dichiarato Ghada Hadhbaoui, responsabile della comunicazione per il programma Thamm Ofii "Verso un approccio olistico alla governance della migrazione e della mobilità del lavoro in Nord Africa". Hadhbaoui ha dichiarato che il 75% dei giovani in Nord Africa esprime il desiderio di migrare, secondo un sondaggio condotto dal progetto Thamm Ofii su 750 partecipanti.





