Lascia il capo di stato maggiore di Israele Herzi Halevi

TEL AVIV - Il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi ha informato il ministro della Difesa Israel Katz che andrà in pensione il 6 marzo 2025 "in virtù del riconoscimento della mia responsabilità per il fallimento dell'Idf il 7 ottobre e nel momento in cui l'esercito ha registrato risultati significativi ed eccezionali durante l'attuazione dell'accordo per il rilascio dei rapiti".



"La mattina del 7 ottobre, l'Idf sotto il mio comando ha fallito nella sua missione di proteggere i cittadini di Israele.



La mia responsabilità per il terribile fallimento mi accompagnerà per il resto della mia vita", ha scritto Halevi nella lettera al ministro della Difesa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA