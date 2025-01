La devastazione del campo profughi di Jabalia dalle immagini Cnn

(ANSAmed) - ROMA, 20 GEN - Cumuli di macerie, case rase al suolo, tonnellate di detriti: è la distruzione del campo profughi di Jabalia nelle impressionanti immagini del drone della Cnn che è entrato a Gaza per la prima volta dal novembre 2023. Le immagini sono apocalittiche e non sono rare a Gaza.Gaza City, la città più grande di Gaza, ha chiesto il sostegno internazionale per ripristinare i servizi di base dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas."Oltre il 70% delle strade di Gaza City è stato distrutto e il 60% dei residenti non ha accesso all'acqua", ha affermato il governo locale. "Le priorità della prima fase sono ripristinare la vita in città, garantire i servizi e riaprire le strade", ha affermato il comune di Gaza City. Il governo locale, scrive Cnn, ha dichiarato di aver presentato un elenco di necessità alle organizzazioni internazionali e ha chiesto che vengano consentite "ampie" quantità di carburante.La ricostruzione nell'intera Striscia di Gaza sarà un'impresa enorme e lunga. Secondo una recente stima dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, circa il 92% delle case a Gaza è stato distrutto o danneggiato e più di 1,8 milioni di persone hanno urgente bisogno di rifugi di emergenza e di beni di prima necessità per la casa. (ANSAmed).

