Turista sequestrata nel Sahara, Madrid conferma

ROMA - Il governo spagnolo sta indagando sul sequestro di una donna nel sud dell'Algeria da parte di membri dello Stato Islamico, confermano fonti governative citate dall'agenzia Efe. A quanto pare, la donna sequestrata parla spagnolo, anche se al momento non è stata confermata la nazionalità, secondo le fonti.



L'allarme sarebbe scattato ieri sera, quando informazioni solide e affidabili provenienti dall'Algeria hanno segnalato che una turista spagnola era stata rapita da affiliati dello Stato Islamico nel Gran Sahara (Eigs). Secondo le informazioni, i sequestratori avrebbero liberato le persone che erano con la donna nel Sahara, alla frontiera dell'Algeria, prima di entrare nel territorio del Mali con l'ostaggio.



La notizia era stata anche da Il País, che sottolinea che si tratta del secondo sequestro di un'occidentale in pochi giorni in questa regione dell'Africa, dopo quello di una donna austriaca in Niger.

