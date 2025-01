In Algeria nuova allerta neve per dieci province

(ANSAmed) - ALGERI, 15 GEN - In Algeria, l'ufficio meteorologico del governo ha emesso una nuova allerta che prevede fino a 15 cm di neve in 10 province del centro e dell'est del Paese.Il bollettino spiega che la nevicata è prevista a partire da questa notte e continuerà fino a giovedì sera nelle province di Tizi Ouzou, Bouira e Bejaia nella regione della Cabilia, nel centro del Paese, e a Jijel, Bordj Bou Ariridj, Setif, Mila, Oum Bouaghi, Batna e Khenchela nell'Algeria orientale.Negli ultimi giorni, la neve ha imbiancato ampie zone dell'Algeria centrale e orientale, chiudendo al traffico diverse strade e rendendo difficile la circolazione su altri tratti.Queste precipitazioni giungono in un contesto di siccità senza precedenti nel Paese nordafricano che dura ormai da più di sei anni, in particolare nelle regioni centro-occidentali e occidentali del Paese, il che ha compromesso la produzione agricola, in particolare di cereali, e ha causato un abbassamento del livello delle dighe e delle falde acquifere (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA