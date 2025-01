Missile Houthi distrugge una casa vicino Gerusalemme

TEL AVIV - Un frammento lungo diversi metri del missile lanciato nella notte su Israele dal gruppo filoiraniano Houthi dallo Yemen ha colpito una casa a Mevo Beitar, vicino Gerusalemme, causando gravi danni. Non si registrano vittime o feriti. Le autorità israeliane hanno confermato che l'attacco è stato condotto dallo Yemen e gli Houthi hanno rivendicato il lancio.



Le sirene d'allarme sono risuonate la notte scorsa a Tel Aviv e in diverse aree del centro di Israele in seguito al lancio di un razzo dallo Yemen: lo rende noto l'esercito israeliano (Idf) su Telegram. "A seguito delle sirene attivate in diverse aree del centro di Israele, sono stati effettuati diversi tentativi di intercettare un razzo lanciato dallo Yemen", afferma l'Idf in un comunicato pubblicato su Telegram.



Il razzo lanciato dallo Yemen "è stato probabilmente intercettato" e "non sono stati riportati danni o feriti", scrive su Telegram l'Esercito israeliano, che considera l'episodio "concluso".

