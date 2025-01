Turchia, 'oltre 52mila rientrati in Siria in un mese'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 09 GEN - Il ministro dell'Interno di Ankara, Ali Yerlikaya, ha annunciato che 52.622 siriani che si trovavano in Turchia come rifugiati con protezione temporanea, dopo essere fuggiti dalla guerra in Siria negli anni scorsi, sono rientrati nel loro Paese di origine nel corso dell'ultimo mese, dopo la caduta del regime di Bashar Al Assad. Lo riferisce Anadolu.Dopo l'inizio della guerra civile in Siria nel 2011, la Turchia ha accolto milioni di siriani in fuga dalla guerra.Attualmente, quelli che si trovano ancora in Turchia con protezione temporanea sono circa 2 milioni e 900mila persone.(ANSAmed).

