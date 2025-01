Ong, esercito israeliano estende il controllo sul Golan siriano

(ANSAmed) - ROMA, 08 GEN - L'esercito israeliano ha esteso nelle ultime ore il controllo di alcune zone sulle Alture siriane del Golan, nella regione di Qunaytra. Lo riferisce l'Osservatorio per i diritti umani in Siria, precisando che le forze armate israeliane hanno continuato ad allargare la loro presenza militare a sud della cittadina di Qunaytra, in particolare nella località di Kudna. Questo mentre si sono ritirate dalla cittadina di Rafid, sempre a sud di Qunaytra, ma solo dopo aver sradicato diversi alberi e dato fuoco ad arbusti e vegetazione bassa nella zona a est della linea del cessate il fuoco del 1974.Da quando si è dissolto a Damasco il regime della famiglia Assad, al potere da mezzo secolo, causando il collasso delle forze iraniane e degli Hezbollah libanesi filo-iraniani in Siria, Israele ha preso l'iniziativa di estendere il controllo di fatto di regioni nel sud-ovest della Siria oltre la linea del cessate il fuoco tra i due paesi. (ANSAmed).

