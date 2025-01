Circa 360 migranti soccorsi nelle ultime ore alle Canarie

(ANSAmed) - MADRID, 07 GEN - Il mare mosso, la nebbia e il vento non hanno fermato gli sbarchi di migranti alle Canarie: almeno 359 persone di origini subsahariane, delle quali 25 minorenni, sono state tratte in salvo nella notte e all'alba di oggi su 4 imbarcazioni soccorse dai mezzi del Salvataggio marittimo al largo delle isole di El Hierro e Lanzarote, conferma all'ANSA l'organismo dipendente dal ministero dei Trasporti.Il gruppo più numeroso di 143 persone a bordo di un caicco, fra le quali 47 donne e 22 minorenni, localizzato dal peschereccio 'Golden Chicha' a 20 miglia nautiche a sud dell'isola de El Hierro, è stato soccorso ieri sera dalla motovedetta 'Salvamar Adhara' e condotto nel locale porto di La Restinga. I migranti, di origini subsahariane sono stati assistiti allo sbarco a El Hierro dai volontari della Croce Rossa. All'alba di oggi la motovedetta 'Caliope' del Salvataggio marittimo ha soccorso due gommoni carichi di migranti di origini subsahariane. Il primo, con 78 persone a bordo, fra le quali una donna, è stato intercettato a 36 miglia nautiche all'est del porto di Arrecife, a Lanzarote. La motovedetta ha trasbordato i migranti e, mentre era diretta al porto dell'isola, ha localizzato un secondo gommone con 68 persone a bordo. Gli occupanti, 65 dei quali di origini magrebine e 3 subsahariani, sono stati trasbordati sul mezzo di soccorso, giunto in porto ad Arrecife. Questa mattina una quarta imbarcazione, un barcone con a bordo 75 persone fra le quali due donne, è stato soccorso dalla motovedetta 'Acrux' a circa 7 miglia nautiche al sud dell'isola di El Hierro. All'arrivo al locale porto di La Restinga i migranti sono stati assistiti dai servizi di emergenza sanitaria e dai volontari della croce Rossa. I nuovi sbarchi si uniscono a quelli di circa 374 migranti soccorsi ieri su 5 imbarcazioni nell'arcipelago atlantico. (ANSAmed).

