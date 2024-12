Onu, 'la sanità di Gaza è sull'orlo del collasso totale'

GINEVRA - L'assistenza sanitaria nel territorio palestinese è sull'orlo del collasso a causa degli attacchi israeliani contro gli ospedali della Striscia di Gaza: lo affermano le Nazioni Unite in un rapporto pubblicato oggi.



"Il modello di attacchi mortali di Israele contro e vicino agli ospedali di Gaza, e i combattimenti associati, hanno spinto il sistema sanitario sull'orlo del collasso totale, con effetti catastrofici sull'accesso dei palestinesi all'assistenza sanitaria e medica", afferma l'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani in una dichiarazione che accompagna il rapporto.

La dichiarazione che accompagna il rapporto ritiene inoltre "vaghe" le affermazioni di Israele che giustificano questi attacchi con il fatto che gruppi armati palestinesi utilizzano questi edifici. "Finora, il pubblico non dispone di informazioni sufficienti per suffragare queste accuse, che rimangono vaghe e generali e che, in alcuni casi, sembrano essere contraddette dall'informazione pubblica", si legge.

Gli ospedali di Gaza sono diventati "trappole mortali", ha sottolineato l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. "Come se gli incessanti bombardamenti e la terribile situazione umanitaria a Gaza non fossero sufficienti, l'unico santuario dove i palestinesi avrebbero dovuto sentirsi al sicuro è in realtà diventato una trappola mortale", ha detto. "La protezione degli ospedali in tempo di guerra è fondamentale e deve essere rispettata da tutte le parti, in ogni momento", ha aggiunto.

Lunedì il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha sottolineato che il sistema sanitario nel nord di Gaza è stato "spazzato via" dal conflitto e che i suoi ospedali sono "completamente inutilizzabili".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA