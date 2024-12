Hamas: '37 morti a Gaza in 24 ore, il totale sale a 45.436'

ROMA - Il Ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, ha riferito oggi che 37 persone sono state uccise nella Striscia nelle ultime 24 ore, portando il bilancio complessivo delle vittime della guerra a 45.436. In precedenza alcuni media, fra cui Al Jazeera e l'agenzia turca Anadolu, avevano detto che in un raid vicino all'ospedale Kamal Adwan a Beit Lahiua, nel nord della Striscia, parlando di circa 50 morti.



Secondo il comunicato di Hamas, almeno 108.038 persone sono rimaste ferite in oltre 14 mesi di conflitto dal 7 ottobre 2023.

