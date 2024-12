Tunisia, tra amore patria e migrazione nasce dibattito in rete

In Tunisia, un video che promuove il turismo locale nel Paese, realizzato da una famosa creatrice di contenuti, sta suscitando un dibattito acceso dopo aver messo gli utenti tunisini di fronte al dilemma tra amore della patria e necessità di emigrare. Il breve filmato pubblicato sui social network, realizzato nell'ambito di una campagna promozionale del ministero del Turismo chiamata "Touneslik", ha totalizzato in pochi giorni oltre 3 milioni di visualizzazioni ma ha anche provocato tanti commenti, soprattutto negativi. Il video infatti ha lasciato perplessi in particolare i tunisini che vivono all'estero, e tra essi coloro che hanno dovuto lasciare a malincuore la Tunisia, i quali credono che esso stigmatizzi il fatto di andare via dal proprio Paese e presenti una realtà edulcorata in cui si nasconde un messaggio "populista".Nel video, Fatma Bououn, nota creatrice di contenuti, raffigura una madre che porta all'altare sua figlia. Prima della cerimonia di nozze, le regala un pendente che ha il contorno dei confini della Tunisia, un ciondolo che ricorda alla sposa l'amore per il suo paese attraverso i suoi ricordi delle visite in diverse regioni. Per questo chiede al marito una condizione prima di dirgli di pronunciare il fatidico sì: quella di non lasciare mai la Tunisia. Sui social il video della Bououn è stato anche deriso per la sua ingenuità. Partire o restare, è un tema molto sentito in Tunisia. Per questo molti navigatori hanno preferito reagire con umorismo o in modo satirico.

