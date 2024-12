Unicef Tunisia lancia un programma di gestione dei casi di protezione

TUNISI - L'Unicef in Tunisia, in collaborazione con il Ministero tunisino della Famiglia, delle donne, dell'infanzia e degli anziani, ha presentato ufficialmente il "Meccanismo nazionale per la gestione dei casi di protezione dell'infanzia", un programma che mira a consolidare il sistema nazionale di gestione dei casi di bambini bisognosi di protezione fornendo loro servizi integrati, efficienti e coordinati per soddisfare al meglio le loro esigenze. Questo meccanismo offre strumenti concreti per migliorare la prevenzione, l'identificazione, la cura e il follow-up dei bambini vulnerabili attraverso la classificazione dei casi di protezione dell'infanzia, l'istituzione di un protocollo per la condivisione e la protezione dei dati personali dei bambini protetti e procedure operative standardizzate per la gestione dei casi.



Secondo una nota di Unicef Tunisia, questo nuovo sistema mira a chiarire i ruoli e le responsabilità degli attori chiave nella protezione dei minori, standardizzare le procedure e stabilire un meccanismo di coordinamento regionale per garantire una risposta efficace, armonizzata e appropriata.





