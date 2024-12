Marocco: meno figli, più over 60 e donne capo-famiglia

RABAT - In dieci anni, dal 2014 al 2024, l'evoluzione della popolazione marocchina è stata segnata da numerosi cambiamenti. La fotografia scattata dal censimento che si è concluso a settembre rivela innanzitutto che la crescita della popolazione del Marocco sta rallentando, che si fanno meno figli, aumentano gli over 60 e la famiglia come pilastro della società avverte qualche cedimento, mentre prende sempre più piede la donna come responsabile del sostentamento della famiglia. Secondo i dati, infatti, entro i confini marocchini vi sono più di 36,82 milioni di abitanti. Il tasso di crescita medio annuo della popolazione è dello 0,85% nel periodo 2014-2024, rispetto all'1,25% nel periodo intermedio 2004-2014.



Il tasso di urbanizzazione ammonta al 62,8% nel 2024 rispetto al 51,4% del 1994. Sette grandi città concentrano il 37,8% della popolazione urbana del Marocco, e cioè Casablanca, con 3 milioni e 236mila abitanti, Tangeri con un milione e 275mila, Fes con un milione e 183mila, Marrakech con un milione e 15mila, Salé con 945mila, Meknes con 562mila e Rabat con 516mila abitanti. Nelle zone rurali la popolazione ammonta a 13,71 milioni di abitanti.



Il numero medio di figli nel periodo 2014-2024 è di 1,97 per donna, ovvero 1,77 nel mondo urbano e 2,37 in quello rurale (rispetto ai 2,2 del 2014). Secondo gli stessi indicatori, la popolazione over 60 è in aumento e il tasso di popolazione attiva diminuisce. Nella piramide delle età, la popolazione con più di 60 anni rappresenta il 13,8% contro il 9,4% del 2014 e l'8% del 2004. La popolazione di età compresa tra 15 e 59 anni costituisce una quota del 59,7% rispetto al 62,4% nel 2014 e al 61% nel 2004. Per quanto riguarda la popolazione sotto i 15 anni, rappresenta il 26,5% nel 2024 (invece del 28,2% nel 2014 e del 31% nel 2004).



Nel paese si contano oltre 9,27 milioni di famiglie al 1 settembre 2024 rispetto a oltre 7,31 milioni di famiglie nel 2014 e 5,66 milioni nel 2004. Il tasso di crescita medio del numero di famiglie ha raggiunto il 2,4% durante il periodo 2014-2024 rispetto al 2,6% del periodo 2004-2014. Secondo gli stessi indicatori, le famiglie sono composte in media da 3,9 persone nel 2024 rispetto a 4,6 nel 2014 e 5,3 persone nel 2004.



Oltre il 19% delle famiglie sono gestite da donne quali capo-famiglia, mentre nel 2014 la percentuale non superava il 16,2%. Nel 2024 sono loro i principali gestori della famiglia nel 21,6% delle famiglie nel mondo urbano e nel 14,5% nelle aree rurali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA