Wafa, 'raid aerei israeliani a nord della Striscia, 4 morti'

ROMA - L'agenzia di stampa palestinese Wafa riporta che quattro civili sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti oggi nel corso di raid aerei israeliani sulla città di Beit Hanoun, a nord della Striscia di Gaza. Fonti locali hanno riferito che un jet israeliano ha bombardato una casa della zona, mentre un altro ha preso di mira le aree orientali del quartiere di Zeitoun, a sud-est di Gaza City.



L'esercito allo stesso tempo - prosegue la Wafa - ha bombardato con l'artiglieria la parte orientale della città di Khuzaa e il quartiere di Al-Janina, a est della città di Rafah.



Intanto le Idf hanno diramato un avviso di evacuazione per diversi quartieri di Bureij, nel centro di Gaza, in seguito al lancio di razzi dalla zona contro le truppe israeliane che operano nella Striscia. "Le organizzazioni terroristiche stanno di nuovo lanciando razzi da questa zona che è stata più volte allertata in passato", afferma il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell'Idf, pubblicando una mappa delle zone che devono essere evacuate. I civili della zona sono invitati a trasferirsi nella zona umanitaria designata da Israele, che si trova nelle vicinanze.





