Siria: riapre ai camion il valico con la Giordania

ROMA - Dopo la ripresa dei collegamenti aerei tra Damasco e Aleppo in Siria, riprende l'intenso commercio tra Siria e Giordania dopo la sospensione seguita al dissolvimento dopo 54 anni del regime siriano di Bashar al Assad. Il ministro dell'Industria giordano, Yarob Qadat, citato dai media di Damasco, ha annunciato oggi la riapertura del valico Jaber-Nassib tra i due paesi per i veicoli commerciali.



Tramite questo valico passano merci non solo dalla Siria ma anche dal vicino Libano e dalla Turchia dirette in Giordania, Arabia Saudita e in tutta la Penisola araba.

