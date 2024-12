Centinaia studenti in piazza in Israele per liberazione ostaggi

(ANSAmed) - ROMA, 18 DIC - Centinaia di studenti in tutto Israele hanno manifestato stamattina, chiedendo un accordo per liberare i 100 ostaggi trattenuti a Gaza, nell'ambito di un'iniziativa nazionale organizzata da studenti provenienti da tutto il Paese. Lo scrive Haartez. Gli alunni di circa 200 scuole hanno bloccato le strade e protestato agli incroci, con studenti, insegnanti e genitori che chiedono il rilascio degli ostaggi. Gli eventi coincidono con il 25mo compleanno dell'ostaggio israeliano Matan Zangauker. Sua madre, Einav, ha detto: "Spero che mio figlio sia l'ultimo ostaggio a festeggiare un compleanno in prigionia". (ANSAmed).

