Oltre 3.000 ricoveri per ictus ogni anno in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 16 DIC - Ogni anno in Tunisia si registrano oltre 3.000 ricoveri ospedalieri per ictus. Lo ha affermato Samia Ben Sassi, direttrice dell'Istituto nazionale di Neurologia, Mongi Ben Hmida, all'agenzia di stampa Tap, a margine di una cerimonia di celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della fondazione dell'Istituto di neurologia/neurochirurgia, precisando che si tratta di un numero enorme, rispetto al numero di abitanti del Paese.Le cifre sono aumentate a causa dell'invecchiamento della popolazione, ha detto Ben Hmida, sottolineando che gli affetti da morbo di Parkinson, malattia neurodegenerativa, sono aumentati in Tunisia del 30-40% per ragioni riconducibili a mutazioni genetiche. Il 31% delle persone con più di 60 anni riceve una diagnosi di Pd.La struttura medica, fondata nel 1974, vanta diverse specialità, tra cui neurologia, neurochirurgia e neurologia pediatrica, con circa 70.000 pazienti visitati all'anno, e circa 5.500 pazienti ricoverati. L'ospedale dell'Istituto ha una capacità di 136 posti letto. (ANSAmed).

