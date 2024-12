Migliaia alla moschea di Damasco per la preghiera del venerdì

(ANSAmed) - ROMA, 13 DIC - Migliaia di siriani sono confluiti nella storica moschea degli Omayyadi a Damasco in vista della preghiera del venerdì, dove è atteso Abu Mohammad al Jolani, il leader dei ribelli islamisti che hanno preso il potere la scorsa settimana. Uomini, donne e bambini si sono affollati nella moschea, uno spettacolo insolito a Damasco, e alcuni hanno innalzato la bandiera dell'indipendenza siriana, usata dall'opposizione fin dalla rivolta del 2011. Alcuni hanno cantato: "Uno, uno, uno, il popolo siriano è uno".Sui social scorrono le immagini di festeggiamenti in altre città della Siria, come Aleppo e Sweida, nel sud, vicino al confine con la Giordania. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA