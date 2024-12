Protezione Civile Gaza, 12 guardie uccise in raid Israele

(ANSAmed) - GAZA, 12 DIC - Almeno 12 guardie palestinesi incaricate di mettere in sicurezza i camion degli aiuti sono rimasti uccisi negli attacchi aerei israeliani a Gaza. Lo riferisce la Protezione civile. Sette guardie sono state uccise in un raid a Rafah, mentre un altro attacco ha causato la morte di 5 guardie a Khan Yunis, ha detto il portavoce della Protezione Civile, Mahmud Basal."L'occupazione ha preso di mira ancora una volta coloro che garantivano la sicurezza dei camion degli aiuti", ha detto Bassal, aggiungendo che circa trenta persone, la maggior parte delle quali bambini, sono rimaste ferite. I camion che trasportavano farina erano diretti ai magazzini dell'Unrwa, l'agenzia palestinese per gli aiuti ai rifugiati", ha aggiunto Bassal. "L'occupazione mira a distruggere tutti i servizi per i cittadini della Striscia di Gaza", ha dichiarato. (ANSAmed).

