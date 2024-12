Wafa, 9 civili uccisi in raid a Gaza, anche una giornalista

TEL AVIV - Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, nove civili, tra cui una giornalista, sono rimasti uccisi oggi nei bombardamenti israeliani in diverse aree della Striscia di Gaza. Fonti locali hanno riferito che cinque civili, tra cui la giornalista Iman Al-Shanti e suo figlio Bilal, sono morti nell'esplosione in un edificio residenziale nel quartiere Sheikh Radwan di Gaza City. (ANSAmed).

Altre 26 persone sono rimaste uccise in attacchi israeliani nella Striscia. Lo riferisce l'Ap che cita i medici palestinesi. Uno dei missili ha colpito una casa in cui si rifugiavano gli sfollati nell'isolato nord provocando 19 morti. L'attacco è avvenuto nella città settentrionale di Beit Lahiya, vicino al confine con Israele, secondo i medici del vicino ospedale Kamal Adwan: tra le 19 vittime, una famiglia di 8 persone, tra cui 4 bambini, i loro genitori e due nonni. Altre 7 persone, tra cui due bambini, sono morte in un altro attacco nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza, secondo l'ospedale Awda. Il portavoce dell'Idf ha lanciato un avviso di evacuazione ai residenti del campo profughi di al-Marazi, nel centro della Striscia di Gaza, dopo che questa mattina quattro razzi sono stati lanciati verso Israele.

