Esercitazione militare egiziana a est del Canale di Suez

IL CAIRO - Il Generale d'Armata Abdel Magid Saqr, Comandante Generale delle Forze Armate, Ministro della Difesa e della Produzione Militare egiziano, ha assistito alla fase principale di un'esercitazione detta "Qaher-3" che ha coinvolto fra l'altro "diverse unità delle Forze dell'Est del Canale" di Suez "per la lotta al terrorismo", dell'Esercito, delle Guardia di Frontiera e di unità "Speciali". Lo riferisce un video diffuso su Youtube dal Ministero della Difesa egiziano sottolineando che le manovre rientrano "nel piano di addestramento al combattimento delle unità e delle formazioni delle Forze Armate".



Il Generale di Divisione Sherif El-Araishy, Comandante delle Forze dell'Est del Canale per la lotta al terrorismo, ha tenuto un discorso in cui ha sottolineato che si tratta di un addestramento "efficace e realistico" finalizzato a raggiungere i massimi livelli di prontezza e di efficienza in combattimento.



Le diverse attività "hanno dimostrato la prontezza e l'elevato livello di preparazione al combattimento di tutti gli elementi", si sostiene nel video. Saqr, oltre a trasmettere saluti e l'apprezzamento del Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, Comandante Supremo delle Forze Armate, ha sottolineato la necessità di curare l'addestramento affinché le Forze Armate rimangano il "rifugio sicuro" per la protezione della sicurezza nazionale dell'Egitto.





