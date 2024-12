Siria, l'Isis si mobilita e prende posizioni lungo l'Eufrate

(ANSAmed) - ROMA, 06 DIC - Cellule dello 'Stato islamico' (Isis) si sono mobilitate lungo la bassa valle dell'Eufrate in Siria occupando le posizioni lasciate sguarnite dalle forze governative in ritirata. Lo riferiscono fonti locali sul terreno, secondo cui cellule dell'Isis si sono attivate anche nella Badiya, la zona stepposa nel centro della Siria lungo la strada Homs-Palmira.Le forze governative si sono ritirate dalla Siria sud-orientale, lungo la valle dell'Eufrate, in una zona storicamente contesa tra forze iraniane e statunitensi. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui i governativi hanno lasciato posizioni nella zona di Dayr az Zor, di Mayadin e di Abukamal al confine con l'Iraq.Dopo il ritiro delle forze governative le forze curdo-siriane, espressione dell'ala siriana del Pkk, sono entrate nella città orientale di Deir az Zor e hanno preso il controllo dell'aeroporto. Lo riferiscono le stesse forze curdo-siriane, appoggiate da clan tribali arabi, nella regione di Deir az Zor. (ANSAmed).

