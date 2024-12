Esercito siriano, 'abbiamo perso il controllo di Hama'

BEIRUT - L'esercito siriano ha riconosciuto di aver perso il controllo della città strategica di Hama, nella Siria centrale, dopo l'ingresso dei ribelli.



"Nelle ultime ore (...), gruppi terroristici sono riusciti a sfondare diversi fronti della città e ad entrarvi", ha affermato l'esercito in un comunicato, aggiungendo che le sue forze si sono "ridistribuite fuori città".



In precedenza l'Osservatorio siriano per i diritti umani aveva riferito che i ribelli erano "entrati in diversi quartieri della città di Hama" e di "scontri di strada con le forze del regime".



Gli insorti hanno conquistato Hama dopo aver preso Aleppo la scorsa settimana.





