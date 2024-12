(ANSAmed) - BERLINO, 04 DIC - Un pluripremiato fotografo siriano dell'agenzia di stampa tedesca Dpa è stato ucciso oggi in un attacco aereo vicino ad Hama, città nella Siria centrale dove sono in corso combattimenti tra ribelli e forze governative. Lo ha riferito la stessa agenzia tedesca."Il nostro fotografo Anas Alkharboutli, che ha documentato la guerra civile siriana con un linguaggio visivo unico, è stato ucciso in un attacco aereo vicino alla città siriana di Hama", ha affermato l'agenzia in una nota. "Anas aveva solo 32 anni".(ANSAmed).

