Media, 'in Arabia Saudita più di 300 esecuzioni nel 2024'

DUBAI - L'Arabia Saudita ha superato la soglia delle 300 esecuzioni nel 2024, secondo un conteggio dell'agenzia di stampa Afp, che segnala come questa cifra sia di gran lunga più alta rispetto alle precedenti.



La pena di morte è stata eseguita contro tre persone condannate per traffico di droga e un'altra condannata per omicidio, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale saudita, citando dichiarazioni del ministero degli Interni, portando il totale per l'anno a 303.





