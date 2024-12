Manovre della Marina russa con lancio di missili nel Mediterraneo

MOSCA - La Marina russa ha compiuto oggi manovre nelle acque del Mediterraneo orientale lanciando diversi missili, tra cui gli ipersonici Zirkon. Lo ha annunciato il ministero della Difesa.



I lanci di missili sono stati annunciati mentre in Siria è in atto un'offensiva di miliziani jihadisti e ribelli in parte sostenuti dalla Turchia contro le forze governative, alleate di Mosca. E un comunicato del ministero della Difesa russo fa capire che nelle esercitazioni sono state coinvolte anche basi russe nella stessa Siria. "Da un'area designata sulla costa mediterranea - si legge infatti nella nota - l'equipaggio del sistema missilistico costiero Bastion ha effettuato un lancio in combattimento del missile da crociera Onyx". Il dicastero precisa inoltre che missili ipersonici Zirkon sono stati lanciati dalle navi Ammiraglio Gorshkov e Ammiraglio Golovko. Il sottomarino Novorossiysk ha invece lanciato un missile da crociera Kalibr.



Le manovre sono state compiute sotto la guida del comandante della Marina, l'ammiraglio Alexander Moiseev, e "i bersagli designati sono stati colpiti", si legge nel comunicato. Hanno partecipato all'esercitazione mille militari, 10 navi di supporto e 24 aerei, tra cui caccia MiG-31I delle forze aerospaziali armati con missili ipersonici Kinzhal.





