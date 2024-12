Fonti, migliaia di civili curdi in arrivo a Raqqa da Aleppo

ROMA - Migliaia di civili curdi sono arrivati oggi nella Siria orientale dopo esser stati costretti a lasciare la zona a nord di Aleppo sotto i colpi dell'offensiva di jihadisti filo-turchi. Lo riferiscono attivisti e operatori umanitari a Raqqa, dove è arrivato il primo convoglio di mezzi, inclusi trattori agricoli, con a bordo centinaia di famiglie di sfollati provenienti dalla zona di Tell Rifaat, a nord di Aleppo.



Per il momento le forze filo-turche hanno lasciato libero un corridoio a sud-est di Aleppo per far defluire il flusso di civili in fuga. Questo corridoio collega la zona di Aleppo con la regione di Tabqa e di Raqqa, a est del fiume Eufrate, sotto controllo delle forze curdo-siriane, espressione dell'ala locale del Pkk.





