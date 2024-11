'Jihadisti alla periferia di Aleppo'. Damasco, li respingiamo

BEIRUT - I jihadisti siriani e i loro alleati sostenuti dalla Turchia hanno raggiunto la periferia della città settentrionale di Aleppo, dopo aver messo a segno due attacchi con autobomba. "Hayat Tahrir al-Sham (Hts) e le fazioni alleate sono riuscite a entrare nella periferia dei quartieri di Al-Hamdaniya e Nuova Aleppo della città di Aleppo", ha dichiarato l'Osservatorio siriano per i diritti umani.



L'esercito siriano intanto ha dichiarato di stare respingendo l'offensiva: "Le nostre forze continuano a respingere la grande offensiva", afferma l'esercito aggiungendo di aver "ripreso il controllo di alcune posizioni".



Secondo l'Osservatorio, i jihadisti e loro alleati hanno occupato decine di città e villaggi nelle parti controllate dal governo nel nord e nel nord-ovest della Siria dopo essere avanzati vicino alla città di Aleppo in una grande offensiva.



"Più di 50 villaggi e città nelle regioni di Aleppo e Idlib sono ora sotto il controllo di Hayat Tahrir al-Sham (Hts o 'Organizzazione per la Liberazione del Levante') e delle fazioni alleate", ha affermato Rami Abdel Rahman, che dirige la ong con sede in Gran Bretagna.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA