Attentato in Cisgiordania, 8 israeliani feriti, 3 gravi

(ANSAmed) - ROMA, 29 NOV - Otto israeliani sono rimasti feriti, tre dei quali gravemente in un attacco a colpi di arma da fuoco contro un autobus in Cisgiordania. Lo riferisce Times of Israel, che precisa che l'attacco è stato rivendicato dalle Brigate al Qassam, l'ala militare di Hamas. La sparatoria è avvenuta al Gitai Avisar Junction, vicino ad Ariel.Times of Israel identifica l'autore come Samir Muhammad Ahmad Hussein, 46 anni, proveniente dal villaggio di Einabus vicino a Nablus. L'uomo è stato neutralizzato dalle forze di sicurezza israeliane. (ANSAmed).

