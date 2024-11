Ong, circa 100 morti in scontri nel nord-ovest della Siria

(ANSAmed) - ROMA, 28 NOV - Sale a circa 100 uccisi il bilancio degli scontri nelle ultime 24 ore nella Siria nord-occidentale tra forze governative siriane e miliziani filo-turchi.Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui per il secondo giorno consecutivo continua l'offensiva delle forze cooptate da Ankara nelle campagne di Idlib e a ovest di Aleppo.Nelle ultime ore i jet dell'aviazione militare russa hanno tentato di difendere le postazioni dell'esercito regolare siriano, causando un numero imprecisato di vittime nelle file dei combattenti vicini alla Turchia.Questi fanno parte dell'ex ala siriana di al Qaida, nota come Hay'at Tahrir ash Sham, un gruppo jihadista che da anni controlla di fatto l'ultimo bastione del nord-ovest siriano fuori dal controllo di Damasco. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA