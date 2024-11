Ong, 200 armati uccisi negli scontri nel nord-ovest della Siria

BEIRUT - E' salito a 200 uomini armati uccisi il bilancio di scontri in corso tra forze siriane governative, appoggiate da Russia e Iran, e loro rivali filo-turchi nella Siria nord-occidentale. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui le vittime includono 182 combattenti, tra cui 102 combattenti del gruppo jihadista Hts, 19 di fazioni alleate e 61 tra forze del regime e gruppi alleati",e il cosiddetto 'Esercito nazionale'. L'Osservatorio afferma che un numero imprecisato di morti tra le file di Hts e delle milizie ausiliarie governative non sono di nazionalità siriana.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA