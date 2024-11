Idf: 'Uccisi 3.500 miliziani di Hezbollah in 14 mesi'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 NOV - Secondo le stime dell'esercito israeliano, circa 3.500 miliziani di Hezbollah sono stati uccisi negli ultimi 14 mesi di combattimenti, la maggior parte durante l'offensiva terrestre nel Libano meridionale, lanciata a fine settembre. I feriti sarebbero 7.000, e non sono in grado di combattere. L'Idf ritiene che Hezbollah sia notevolmente indebolito ma non distrutto, poiché mantiene ancora circa la metà delle sue capacità di base. (ANSAmed).

