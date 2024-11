Algeria: incendio all'impianto di gas di Alrar, è sotto controllo

ALGERI - "L'incendio scoppiato ieri sera nell'impianto di produzione di gas naturale di Alrar, in provincia di Ilizi, vicino al confine con la Libia, è stato completamente messo sotto controllo e la produzione riprenderà nel giro di poche ore". Lo ha riferito all'ANSA una fonte ufficiale di Sonatrach.



La stessa fonte ha spiegato che l'incendio non ha avuto ripercussioni sulle esportazioni di gas, precisando che per precauzione la società ha sospeso temporaneamente la produzione, che riprenderà nelle prossime ore dopo il completamento di alcuni lavori ancora in corso nell'impianto.





