Mezzaluna rossa, 10mila tende spazzate via dalla pioggia a Gaza

ROMA - Il direttore dei programmi sanitari e direttore dell'ospedale Al-Quds della Mezzaluna Rossa nella Striscia di Gaza, Bashar Murad, ha affermato che più di 10.000 tende a Mawasi Khan Yunis sono state spazzate via da forti venti e dalla pioggia, costringendo i civili sfollati a spostarle in aree lontane dalla spiaggia in condizioni molto difficili e dure. Lo riporta Wafa.



Murad ha aggiunto alla radio Voice of Palestine che la popolazione soffre di varie patologie toraciche, in particolare anziani e bambini, a causa del notevole calo delle temperature e della mancanza di vestiti invernali, dispositivi di riscaldamento e coperte.





