Media, 10 raid simultanei su Beirut, almeno 1 morto e 10 feriti

ROMA - Dieci attacchi israeliani in simultanea hanno colpito Beirut, dopo l'ordine di evacuazione dell'Idf, le forze armate israeliane, ai civili in una ventina di zone della periferia sud della capitale. Lo riportano i media internazionali. Il ministero della Sanità libanese annuncia un primo bilancio di almeno un morto e 10 feriti.



Un precedente attacco israeliano a Beirut "ha distrutto un edificio di quattro piani che ospitava sfollati", riferisce l'agenzia di stampa nazionale libanese.



Allo stesso tempo Israele ha condotto una serie di raid consecutivi contro la periferia sud della capitale libanese, roccaforte di Hezbollah, che secondo l'agenzia di stampa nazionale Ani sono i più violenti dall'inizio della guerra in Libano oltre due mesi fa.



Gli ultimi attacchi israeliani nel quartiere di Dahyeh a Beirut sono stati "i più violenti e intensi dall'inizio della guerra", afferma anche il media libanese al Mayadeen", vicino a Hezbollah. Secondo al Mayadeen gli attacchi hanno causato gravi danni nell'area meridionale della capitale libanese, a poche ore dall'annuncio di una tregua tra Israele ed Hezbollah.





