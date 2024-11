Onu, a Gaza i saccheggi fermano la distribuzione degli aiuti

ROMA - Le panetterie, unica ancora di salvezza per centinaia di migliaia di palestinesi affamati nella Striscia di Gaza, sono sul punto di chiudere a causa della mancanza di farina e carburante. E in questo clima, fatto di fame e continui bombardamenti da parte dell'esercito israeliano, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) lancia l'allarme sulla gravità dei saccheggi armati a Gaza. Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite, questo saccheggio sempre più organizzato è alimentato dal "crollo dell'ordine pubblico e della sicurezza a Gaza". Inoltre i saccheggi mettono in pericolo anche gli operatori umanitari, rendendo il loro lavoro quasi impossibile.



Il coordinatore umanitario per i territori palestinesi occupati, Muhannad Hadi, ha dichiarato: "Un'ondata di saccheggi armati contro convogli umanitari e camionisti, alimentata dal crollo della legge, dell'ordine e della sicurezza, ha ulteriormente paralizzato la nostra capacità di raccogliere rifornimenti nelle aree di confine e di fornire aiuti essenziali". "Proprio la settimana scorsa, un autista è stato colpito alla testa ed è stato ricoverato in ospedale, insieme ad un altro camionista", ha aggiunto Hadi che ha anche ricordato come pochi giorni fa 98 camion sono stati saccheggiati in un unico attacco e ci sono stati 34 irruzioni armate in strutture delle Nazioni Unite". Per la sopravvivenza di milioni di persone "è essenziale ripristinare lo stato di diritto e consentire un accesso sicuro e senza ostacoli", ha concluso Muhannad Hadi.





