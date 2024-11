Sana: 36 uccisi nel raid di Israele su Palmira in Siria

ROMA - E' di 36 uccisi e circa 50 feriti il bilancio provvisorio di attacchi aerei israeliani nella Siria centrale, nella zona delle rovine di epoca romana di Palmira. Lo riferisce l'agenzia governativa siriana Sana che cita fonti militari, ma non è possibile verificare in maniera indipendente queste notizie. Altre fonti riferiscono di un bilancio di 11 uccisi.



Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, Israele ha condotto tre attacchi distinti nella regione di Palmira prendendo di mira postazioni e depositi di armi di forze afghane e irachene filo-iraniane dispiegate da anni nella zona.

