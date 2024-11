Israele, 1.100 ordini di arresto per ultra ortodossi renitenti alla leva

ROMA - L'esercito israeliano ha emesso 1.126 mandati di arresto per i coscritti ultra-ortodossi che non hanno risposto agli ordini di leva. Lo riporta la Cnn sottolineando che il generale di brigata Shay Tayeb ha annunciato i mandati di arresto a una commissione parlamentare, affermando che le reclute che avevano ignorato gli ordini sarebbero state inizialmente chiamate e sarebbe stato loro ricordato il loro dovere. Chi continuasse a non collaborare, ha aggiunto, sarà convocato immediatamente col rischio di essere dichiarato renitente alla leva, di divieto di viaggi all'estero e di sanzioni fino all'arresto se fermato dalla polizia.



Israele ha iniziato ad arruolare ebrei ultra-ortodossi (o haredi) in età di leva dopo oltre un anno di guerra a Gaza e l'operazione di terra in Libano che ha messo a dura prova il suo esercito, ma la mossa è stata profondamente contestata dalla comunità che sostiene il primo ministro Benjamin Netanyahu e la sua coalizione di governo.





