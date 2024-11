La Tunisia riceve dagli Usa un Hercules C-130H2

TUNISI - Gli Stati Uniti hanno consegnato all'aeronautica tunisina un Hercules C-130H2 alla base aerea di Sidi Ahmed, a Biserta, alla presenza di alti funzionari militari, tra cui il ministro della Difesa tunisino Khaled Al-Sohili e l'ambasciatore Joey Hood. Lo rende noto l'ambasciata americana in Tunisia spiegando che "questo aereo potenzia la flotta tunisina di C-130 già in servizio e supporta le capacità di trasporto aereo vitali per operazioni di pace e sicurezza regionali e globali".



"Il rafforzamento delle capacità dell'aeronautica tunisina sostiene il nostro comune interesse per le operazioni di pace. Non vediamo l'ora di avere altre opportunità di collaborazione in futuro", ha affermato Hood.



La consegna dell'aereo, del valore totale di 36 milioni di dinari tunisini (12 milioni di dollari), è una continuazione dell'impegno del governo statunitense volto ad espandere le capacità di trasporto aereo dell'aeronautica tunisina.



Il ministro tunisino dal canto suo ha ribadito la volontà di intensificare la collaborazione con gli Stati Uniti, in particolare per sviluppare le capacità operative delle forze armate tunisine, facilitare lo scambio di conoscenze nel campo dell'addestramento militare e garantire un approvvigionamento costante di equipaggiamenti specializzati, soprattutto nel settore dei trasporti. L'ambasciatore statunitense ha a sua volta sottolineato come questa donazione sia un chiaro segnale della solidità del partenariato bilaterale e dell'impegno degli Stati Uniti a sostenere la Tunisia nelle sfide attuali e future.



"USA e Tunisia, partner nell'esportazione di stabilità", si legge nel post dell'ambasciata Usa in Tunisia.

