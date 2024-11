'Team soldatesse in Libano, prima volta nella storia di Israele'

TEL AVIV - Per la prima volta nella storia militare di Israele, le soldatesse combattenti sono entrate in Libano come parte di una missione operativa. Il capo del comando nord, generale Ori Gordin, ha approvato l'invio di una squadra del battaglione di intelligence di combattimento nel Libano meridionale diverse settimane fa. Fin dall'inizio della guerra, la squadra di intelligence di combattimento, composta da soldatesse, è stata dislocata nei pressi del confine siriano e nella regione del Monte Dov. Lo riferisce il Jerusalem Post.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA