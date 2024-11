Bibileaks, 'trasferito portavoce Netanyahu, in cella corda appesa'

TEL AVIV - Il portavoce per la sicurezza del premier israeliano, Eli Feldstein, arrestato per la fuga di documenti classificati pubblicati da due media europei, è stato trasferito in una cella di prevenzione del suicidio dopo che nel luogo in cui era detenuto è stata trovata una corda appesa. Lo riferisce Ynet.



Ieri il tribunale di Rishon Lezion ha prolungato di cinque giorni la detenzione di Feldstein e di un ufficiale riservista coinvolto nel caso che in Israele viene definito 'Bibileaks'.





