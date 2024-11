Wafa: 'Almeno 5 civili uccisi a Gaza in raid israeliani'

TEL AVIV - L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che almeno cinque civili palestinesi sono stati uccisi in seguito ad attacchi aerei e bombardamenti in tutta Gaza. Secondo fonti locali, due palestinesi sono stati uccisi in un attacco di artiglieria israeliano che ha preso di mira la zona della rotonda occidentale di Beit Lahiya, situata nella Striscia di Gaza settentrionale. Nel frattempo, altri tre palestinesi sono stati uccisi in un altro attacco nella parte occidentale di Gaza City.



Secondo il ministero della Sanità di Hamas, il bilancio delle vittime della guerra nella Striscia di Gaza è salito a 43.764, senza chiarire se includa i cinque di oggi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA