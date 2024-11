(ANSAmed) - ROMA, 14 NOV - "Oltre 203 bambini sono stati uccisi e 1.282 feriti in Libano da ottobre 2023, la fase più letale finora. Queste giovani vite sono esposte a un rischio inimmaginabile". Lo scrive l'Unicef Libano su X.L'Unicef "reitera la sua richiesta a tutte le parti per porre fine alle gravi violazioni contro i bambini e porre fine agli attacchi sui civili e alle infrastrutture civili in linea con il diritto internazionale". (ANSAmed).

