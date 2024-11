Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, arrivati in 154

(ANSAmed) - LAMPEDUSA, 14 NOV - Tre sbarchi, con 154 migranti, durante la notte, a Lampedusa dove, ieri, ci sono stati 8 approdi con un totale di 338 persone. All'hotspot, dove ieri all'alba era rimasto soltanto un ospite, ci sono, nonostante il trasferimento di ieri sera di 130 nordafricani, 431 persone. Per la mattinata, la prefettura di Agrigento ha disposto lo spostamento di 102 ospiti con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.Nonostante il mare agitato, non si fermano i viaggi dunque. I profughi sarebbero partiti da Zuwara, Zaouia e Tajoura in Libia.Sugli ultimi tre natanti, soccorsi dalle motovedette della guardia di finanza e della Capitaneria, c'erano gruppi da 45 e 64 nigeriani, ivoriani, ghanesi, pakistani, sudanesi, bengalesi, egiziani e siriani. (ANSAmed).

