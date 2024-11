La Jihad islamica pubblica il video dell'ostaggio Sasha Trupanov

(ANSAmed) - tel aviv, 13 nov - La Jihad islamica ha pubblicato un video di diversi minuti che mostra l'ostaggio Sasha Trupanov, che ha la cittadinanza russa, prigioniero a Gaza da 404 giorni. Questa settimana è stato il 29mo compleanno di Trupanov, il secondo trascorso in prigionia.Sasha Trupanov, ingegnere dell'Annapurna Labs, è stato preso in ostaggio insieme a tre membri della sua famiglia, la nonna, la madre e il compagno al kibbutz Nir Oz il 7 ottobre. Le due donne sono state rilasciate da Hamas il 29 novembre su richiesta del presidente russo Vladimir Putin. Il compagno di Trupanov è stato rilasciato il 30 novembre durante il cessate il fuoco temporaneo tra Israele e Hamas. Non è chiaro quando sia stato realizzato il video. Nella clip l'ostaggio dice di avere 28 anni ma il filmato è stato pubblicato due giorni dopo il compimento dei 29 anni. Quello di oggi è il terzo video di Trupanov diffuso dal gruppo terroristico. (ANSAmed).

